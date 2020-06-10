Uluslararası Ceza Mahkemesinden Sudan'a Ömer el-Beşir'i teslim etmesi çağrısı BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan hükümetine, hakkında soykırım ve savaş suçu işlemekten tutuklama emri bulunan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i teslim etmesi çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan hükümetine, hakkında soykırım ve savaş suçu işlemekten tutuklama emri bulunan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i teslim etmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni video konferansla bilgilendiren Bensouda, Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Cancavid milislerinin komutanı Ali Kuşayb'ın (Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman) mahkemeye teslim edilmesinin uzun süredir adalet bekleyenler için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Hakkında tutuklama kararı olan tüm şüphelilerin adaletle yüzleşmek zorunda olduğunu vurgulayan Bensouda, Sudan hükümetine, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile Abdel Raheem Hussein, Ahmad Harun ve Abdallah Banda'yı UCM'ye teslim etmesi çağrısını yineledi.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor. UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Kaynak: AA