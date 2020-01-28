Uluslararası Ceza Mahkemesinden Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili taraflardan görüş talebi

28.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:14

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma yetkisi hakkında Filistin ve İsrail taraflarını ve ayrıca davayla ilgili diğer ülke, kurum ve kişileri görüş bildirmeye çağırdı.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, ilk derece dairesinin, soruşturma kapsamında Filistin, İsrail ve mağdurların en geç 16 Mart 2020 tarihine kadar UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın yargı yetkisi talebiyle ilgili görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca diğer ülkeler, kurumlar ve bireylerin de en geç 14 Şubat 2020'ye kadar görüşlerini bildirmek için başvuruda bulunabilecekleri ve izin verilirse 16 Mart 2020'ye kadar mahkemenin yargı yetkisine ilişkin yazılı görüşlerini gönderebilecekleri ifade edildi.

Bensouda'nın da 30 Mart 2020 tarihine kadar diğer tarafların sundukları tüm görüşlere ilişkin yazılı cevabını bildirmesi gerektiği kaydedildi.

Mahkeme, ayrıca Mağdurlar için Kamu Avukatlığı Ofisi'ni mahkemeye görüş bildirmek isteyen fakat avukatı olmayan mağdurlara destek vermesi için görevlendirdi.

UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyor

Başsavcı Bensouda, geçen yıl 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu.

Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden bunun coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti.

Başvuru 2015'te yapıldı

Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.

UCM Savcılık Ofisi, geçen yıl 5 Aralık'ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atma zamanının geldiğine inandığını belirtilmişti.

Kaynak: AA