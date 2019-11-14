Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni

14.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.



UCM tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle