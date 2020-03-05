Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay: ABD de yargılanabilir
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Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay: ABD de yargılanabilir

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açma talebini onayladı

05.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:41
Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay: ABD de yargılanabilir

(UCM), savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili daha önce reddedilen savcıların soruşturma açma talebine izin verdi.


Merkezi 'nın Lahey kentinde bulunan UCM'de görülen davada, temyiz yargıçları, savcıların savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar için Taliban, Afgan güçleri ve ABD askeri ve istihbarat personelini kapsayacak alanda soruşturma açmasına yeşil ışık yaktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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