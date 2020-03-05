Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay: ABD de yargılanabilir

05.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:41

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili daha önce reddedilen savcıların soruşturma açma talebine izin verdi.



Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'de görülen davada, temyiz yargıçları, savcıların savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar için Taliban, Afgan güçleri ve ABD askeri ve istihbarat personelini kapsayacak alanda soruşturma açmasına yeşil ışık yaktı. Euronews.com'da Görüntüle