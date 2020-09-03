Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin yaptırım kararına kınama
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Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin yaptırım kararına kınama

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Başsavcı Fatao Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırım kararını kınadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin yaptırım kararına kınama
03.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:08

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Başsavcı Fatao Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırım kararını kınadı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik bugün uygulanmaya başlayan ekonomik yaptırımlarının, mahkemeye ve hukukun üstünlüğüne karşı "emsali görülmemiş ciddi bir saldırı" teşkil ettiği kaydedildi.

UCM'ye Taraf Ülkeler Konseyi Başkanı O-Gon Kwon, yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını reddettiklerini belirtti.

Kwon, mahkemeyi ve çalışanlarını hedef alan saldırılara karşı taraf ülkeleri Mahkemeye olan desteği artırmaya davet etti.

UCM, Mart'ta ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi vermiş ve bu adım ABD yönetiminin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 11 Haziran 2020 tarihli kararnameyle, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.

Kaynak: AA

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