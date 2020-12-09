Uluslararası Ceza Mahkemesi toplu mezarları incelemek üzere Libya'ya heyet gönderecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uluslararası Ceza Mahkemesi toplu mezarları incelemek üzere Libya'ya heyet gönderecek

09.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:32
Uluslararası Ceza Mahkemesi toplu mezarları incelemek üzere Libya'ya heyet gönderecek

Libya ordusu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) bir heyetin, Terhune kentinde ortaya çıkarılan toplu mezarları incelemek üzere cuma günü ülkeye geleceğini açıkladı.

Libya ordusu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) bir heyetin, Terhune kentinde ortaya çıkarılan toplu mezarları incelemek üzere cuma günü ülkeye geleceğini açıkladı.

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, ziyaretin, UCM heyetinin toplu mezarlar ve tuzaklanan mayınlarla ilgili soruşturması kapsamında temmuzda yaptığının ardından ikinci ziyaret olacağına işaret edildi.

Heyetin, Trablus Başsavcılığı ile koordineli olarak savaş suçlarına karışanları araştıracağı kaydedildi.

UCM 7 Temmuz'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarını soruşturmak üzere bir ekip göndermeyi kabul etmişti.

Libya'da bulunan toplu mezarlar

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

UCM, 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. ???????

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

İlgili Haberler

Sırbistan'da uydu görüntüleri sayesinde ulaşılan toplu mezarda kazı çalışmaları başladı
Sırbistan'da uydu görüntüleri sayesinde ulaşılan toplu mezarda kazı çalışmaları başladı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi
Üzerinde parası olmadığı halde bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi
Üzerinde parası olmadığı halde bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Ceza Mahkemesi toplu mezarları incelemek üzere Libya'ya heyet gönderecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:42:51. #1.14#
title