Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seyfülislam Kaddafi hakkındaki yakalama kararının değişmediğini açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seyfülislam Kaddafi hakkındaki yakalama kararının değişmediğini açıkladı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seyfülislam Kaddafi hakkındaki yakalama kararının değişmediğini açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'da başkanlık seçimlerine aday olan Seyfülislam Kaddafi hakkındaki yakalama kararının "hala geçerli olduğunu ve değişmediğini" duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'da başkanlık seçimlerine aday olan Seyfülislam Kaddafi hakkındaki yakalama kararının "hala geçerli olduğunu ve değişmediğini" duyurdu.

UCM Sözcüsü Fadi el-Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahkemenin Seyfülislam hakkında "insanlığa karşı suç işlemekten" verdiği yakalama kararının geçerli olduğunu söyledi.

Sözcü Abdullah, Seyfülislam'ın seçime adaylık başvurusu yapmasının, hakkında verilen hükmü değiştirmeyeceğini belirtti.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için bugün adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title