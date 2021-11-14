Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seyfülislam Kaddafi hakkındaki yakalama kararının değişmediğini açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'da başkanlık seçimlerine aday olan Seyfülislam Kaddafi hakkındaki yakalama kararının "hala geçerli olduğunu ve değişmediğini" duyurdu.

UCM Sözcüsü Fadi el-Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahkemenin Seyfülislam hakkında "insanlığa karşı suç işlemekten" verdiği yakalama kararının geçerli olduğunu söyledi.

Sözcü Abdullah, Seyfülislam'ın seçime adaylık başvurusu yapmasının, hakkında verilen hükmü değiştirmeyeceğini belirtti.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için bugün adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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