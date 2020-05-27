Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'den Oslo Anlaşması'na ilişkin açıklama istedi
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'den Oslo Anlaşması'na ilişkin açıklama istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı olmayacaklarına ilişkin açıklamasının Oslo Anlaşması'nı nasıl etkileyeceğine dair mahkemeye izahatta bulunmasını istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'den Oslo Anlaşması'na ilişkin açıklama istedi
27.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:49

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı olmayacaklarına ilişkin açıklamasının Oslo Anlaşması'nı nasıl etkileyeceğine dair mahkemeye izahatta bulunmasını istedi.

Mahkemeden yayımlanan kararda, Abbas'ın geçen hafta yaptığı "Filistin ve Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacak" açıklamasının, Oslo Anlaşması'nı nasıl etkileyeceğine ilişkin Filistin Yönetimi'nin, 10 Haziran 2020 tarihine kadar izahatta bulunması talep edildi.

Mahkeme, kararda ayrıca, Filistin'in yapacağı açıklamaya yönelik cevabını 24 Haziran 2020 tarihine kadar bildirmesi için İsrail tarafını da davet etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz hafta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına karşı izlenecek yolu görüşmek üzere Filistin'in üst düzey isimleriyle bir araya geldiği toplantıda, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaklarını ifade etmişti.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözüme bağlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu sürecin sadece ABD'nin değil uluslararası ara bulucularla yürütülmesi gerektiğini kaydetmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, ocak ayında, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili Mahkemenin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin ön inceleme dairesinden karar vermesi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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