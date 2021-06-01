Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda, Sudan'da savaş mağdurlarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda, Sudan'da savaş mağdurlarıyla bir araya geldi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda, Sudan'da savaş mağdurlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan'ın batısında yer alan Güney Darfur eyaletinde binlerce yerinden edilmiş sığınmacının kaldığı Kelme Kampı'nı ziyaret etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan'ın batısında yer alan Güney Darfur eyaletinde binlerce yerinden edilmiş sığınmacının kaldığı Kelme Kampı'nı ziyaret etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre UCM Başsavcısı Bensouda, 100 binden fazla sığınmacının kaldığı kampta siviller ve insanlığa karşı işlenen suçların mağdurları ve yetkililerle görüştü.

"El Beşir UCM'ye" yazılı pankartlar taşıyan kamp sakinleri, Bensouda'dan 2019'daki askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in UCM'de yargılanmasını talep etti.

Bensouda, ziyaretinin tüm insan hakları ihlallerinin incelenmesi için UCM müfettişlerinin bölgeye gelişini teyit etmek ve mevcut hükümetle Darfur'daki suçlarla ilgili henüz uygulanmayan yakalama kararlarının görüşülmesini amaçladığını belirtti.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Muhammad Ali Abdulrahman'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb olarak da bilinen Ali Muhammad Ali Abdulrahman, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Sudan hükümetiyle savaşan Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Abdulrahman, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hasan Polatkan Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar İlker Kaleli İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda, Sudan'da savaş mağdurlarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 21:25:48. #1.13#

title