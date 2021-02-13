Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına Khan Karim seçildi
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına Khan Karim seçildi

13.02.2021 02:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 02:34
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına Khan Karim seçildi

BİRLEŞMİŞ New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde yapılan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı seçimlerini İngiliz avukat Khan Karim kazandı.

BİRLEŞMİŞ New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde yapılan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı seçimlerini İngiliz avukat Khan Karim kazandı.

BM Genel Kurulunda kapalı olarak yapılan ikinci tur oylamada Karim, 122 oydan 72'sini alarak 9 yıllığına yeni UCM başsavcısı seçildi.

Karim'den başka 3 adayın daha yarıştığı oylamanın ilk turunda, UCM'ye üye 123 ülkenin salt çoğunluğu olan gerekli 63 oya kimse ulaşamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

Karim, 2012'den beri UCM Başsavcısı olan Fatou Bensoud'tan görevi 26 Haziran'da devralacak.

En son BM adına Irak'ta terörist örgüt DEAŞ'in soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları hakkında inceleme yapan ekibin başkanlığını yürüten Karim, adını ise ilk kez 2014'te İsrail'in Gazze'ye saldırısı ile ABD'nin Afganistan'daki savaş suçları üzerine yaptığı soruşturmalarla duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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