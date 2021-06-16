Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı'na seçilen İngiliz Hukukçu Karim Asad Ahmad Khan, yemin ederek görevine başladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı'na seçilen İngiliz Hukukçu Karim Asad Ahmad Khan, yemin ederek görevine başladı.

UCM'nin Lahey'deki binasında Mahkeme Başkanı Hakim Piotr Hofmanski huzurunda yeminini eden Karim Khan, 9 yıllık Başsavcılık görevine bugün resmen başlamış oldu.

Khan, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, suçluların cezasız kalmaması için çalışacağını ve bu doğrultuda mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'ne bağlı hareket edeceğini kaydetti.

Savcılık birimi olarak mağdurlara çok şey vadedip mahkemeden elleri boş göndermemeleri gerektiğine değinen Khan, gerçeğe uygun hareket edeceklerini belirtti.

En son BM adına Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları hakkında inceleme yapan ekibin başkanlığını yürüten Khan, adını ilk kez 2014'te İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve ABD'nin Afganistan'daki savaş suçları üzerine yaptığı soruşturmalarla duyurmuştu.

Eski Başsavcı Fatou Bensouda'dan veda mesajı

Bu arada, UCM'deki Başsavcılık görevi dün sona eren Fatou Bensouda veda mesajı yayımladı.

Bensouda, kendisi için yapılan veda toplantısında "Savcılığın adil, etkili ve caydırıcı olmak için tarafların kim olduğuna bakmaksızın korkusuzca ve kayırmadan sadece hukuka dayanarak karar vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Mahkemedeki görevine 2004'te savcılık biriminde başlayan Gambiya'lı Bensouda, 15 Haziran 2012'de UCM'ye taraf devletlerin oylarıyla Başsavcı olarak göreve başlamıştı.

Bensouda, görevde kaldığı 9 yıl boyunca Afganistan, Filistin, Ukrayna, Myanmar olaylarına ilişkin önemli kararlara imza atmıştı.

Bensouda, Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işleyip işlemediklerini soruşturduğu için eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin vize yaptırımına maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine 'Uzun görüşmelerimiz oldu.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:17:40. #1.13#

title