Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Myanmar’dan Bangladeş'e göçe zorlanan 700 bin Arakanlı Müslüman'a yönelik suçların araştırılmasını istedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Myanmar'dan Bangladeş'e göçe zorlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başsavcı Fatou Bensuda'nın Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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