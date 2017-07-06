Uluslararası Ceza Mahkemesi Açıklaması Açıklaması
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2015'te Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in tutuklamasının Güney Afrika'nın asli görevi olduğunu bildirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2015'te Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in tutuklamasının Güney Afrika'nın asli görevi olduğunu bildirdi.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'den yapılan açıklamada, 2015'te Afrika Birliği Zirvesi'ne katılan Beşir'in tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesinin Güney Afrika'nın asli görevlerinden biri olduğu ve verilen emire uyulması gerektiği belirtildi.
Sudan Devlet Başkanı seçilen Beşir, UCM tarafından, savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor. Mahkeme, Darfur'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Beşir hakkında 2009 ve 2010'da iki tutuklama kararı çıkartmıştı.
UCM'den daha önce yapılan açıklamada, Afrika Birliği Zirvesi'ne katılması beklenen Beşir'in Güney Afrika'da tutuklanması talep edilmişti.
Güney Afrika, geçen yılın ekim ayında BM Güvenlik Konseyine, UCM'den çekilme kararını bildirmişti. Ülkenin Anayasa Mahkemesi ise bu yılın şubat ayında, hükümetin bu kararının parlamentoda onaylanmadan uygulanmak istenmesini gerekçe göstererek kararı anayasaya aykırı bulduğunu ve iptal ettiğini açıklamıştı.