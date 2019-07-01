'Uluslararası Cesaret Ödülü' Mevlüde Genç ve Farid Ahmed'e

MISIRLI Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili 10 yıl önce davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesi salonunda, mahkeme heyeti, polisler, izleyiciler, eşi ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Marwa El-Sherbini, kendisine ırkçı hakaret eden Rus asıllı Alman Alex Weins'ın temyiz davasına tanık olarak katıldı. Sanık Alex Weins bir anda kadına saldırdı ve 18 yerinden bıçakladı. Yardıma koşan eşi de ağır yaralandı ve ölümden döndü. Olay, o zaman Almanya'da çok büyük tepki topladı. Katil daha sonra ömür boyu hapse mahküm oldu.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), Marwa El-Sherbini'nin ırkçı saldırıya kurban gittiği 1 Temmuz tarihini, 'İslam Düşmanlığıyla Mücadele Günü' ilan etti ve olay yerinde anma günü düzenledi. ZMD, bu yıl ise mahkeme salonunda öldürülen Mısırlı kadın anısına 'Marwa El-Sherbini Uluslararası Cesaret Ödülü' verdi. İlk ödüle ise 1993'te ırkçı saldırıda ailesinin 5 ferdini kaybeden Mevlüde Genç ve Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed layık görüldü.

KİN DEĞİL BARIŞMA ÇAĞRISI

ZMD Başkanı Aiman Mazyek, Mevlüde Genç ve Farid Ahmed'in ortak yanlarının sadece en sevdiklerini ırkçı, İslam düşmanı saldırıya kurban vermiş olmaları değil, aynı zamanda kin ve nefrete karşı yaptıkları barışma, kardeşlik çağrılarının olduğunu söyledi. Bunun için bu ödüle layık gördüklerini açıklayan Aiman Mazyek, Farid Ahmed'in eşi Husna'nın Christchurch saldırısında çocuk ve kadınları kurtarmaya çalıştığını, ardından tekerlekli sandalyeye mahküm eşinin yanına koştuğunu, ancak saldırganın kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Mazyek, eşini kaybeden Farid Ahmed'in, "Kin değil sevgi çağrısı halen kulaklarımızda" dedi. Ödülün, yıl sonunda yapılacak törenle sahiplerine verileceği açıklandı.

Marwa Marwa El-Sherbini'nin öldürüldüğü yerde anma toplantısı düzenlenerek beyaz güller bırakıldı.