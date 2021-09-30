Uluslararası camiadan 7 BM personelini 'istenmeyen kişi' ilan eden Etiyopya'ya tepki - Haberler
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Uluslararası camiadan 7 BM personelini "istenmeyen kişi" ilan eden Etiyopya'ya tepki

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Uluslararası camiadan 7 BM personelini

Etiyopya hükümetinin, ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 7 insani yardım görevlisini sınır dışı etme kararına uluslararası camiadan tepkiler geldi.

Etiyopya hükümetinin, ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 7 insani yardım görevlisini sınır dışı etme kararına uluslararası camiadan tepkiler geldi.

BM, Avrupa Birliği (AB), ABD ve Almanya gibi uluslararası kuruluş ve devletler tarafından yapılan açıklamalarda, Addis Ababa hükümetinin kararı kınandı ve sınır dışı etme kararını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya hükümetinin BM insani yardım çalışanlarını "kovma" kararı karşısında "şoke" olduğunu belirterek, insani yardım operasyonlarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, BM'nin insani yardım anlamında önemli bir görev üstlendiğini ve çalışmalarının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD yönetimi de Etiyopya'nın BM çalışanlarını kovma kararını kınadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Etiyopya hükümetinin kararını "ortak vicdana bir leke" olarak nitelendirdi.

Etiyopya'daki yabancı misyonlardan da Addis Ababa hükümetine tepkiler geldi.

Almanya ile İngiltere'nin Addis Ababa Büyükelçilikleri, Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, BM'nin en büyük insani yardım kuruluşu olduğu belirtilerek, Etiyopya'nın BM çalışanlarını sınır dışı etme kararını gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

Etiyopya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 7 BM çalışanının 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç ve kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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