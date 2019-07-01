Uluslararası Çalışma Teşkilatı: Küresel ısınma 2030'da 80 milyon istihdam kaybına yol açacak

Uluslararası Çalışma Teşkilatı'na (ILO) göre, küresel ısınmanın getirdiği sorunlar, 2030 yılında 80 milyon tam gün iş kaybına yol açacak.

ILO araştırmasına göre, bu yüzyılın başında hava sıcaklığında beklenen 1,5 derece artış, dünyadaki çalışma saatlerinde yüzde 2,2 oranında iş kaybı yaratacak. Söz konusu oran 80 milyon tam gün iş kaybına yol açarken, bunun mali zararı 2,4 milyar dolar olacak. Euronews.com'da Görüntüle