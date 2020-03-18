Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25...
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
18.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:10
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
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Kaynak: AA