Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni...
Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın korona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
12.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:15
Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın korona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - OTTAWA
Kaynak: İHA