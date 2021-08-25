Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Della Miles konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Della Miles sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Della Miles sahne aldı.

???????Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe müzikseverler, Della Miles'ı dinlemek için yoğun ilgi gösterdi.

Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, konserde İngilizce ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Miles, Bursalı müzikseverler için için "Sil Baştan", "Yalnızım Ben" gibi şarkıları sanatseverler eşliğinde söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü