Uluslararası Bursa festivali Hande Yener konseriyle son buldu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nin son gününde Hande Yener sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle hazırlanan 58. Uluslararası Bursa Festivalinin 12'inci konuğu Türkiye'nin değerli pop sanatçısı Hande Yener oldu. Durmazlar Holding'in ana sponsorluğunu yaptığı festivalde Hande Yener, muhteşem görsel şovlarla birleştirdiği şarkılarıyla Bursalı hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Hande Yener, festivalin son gecesinde "Mor, Beni Sev, Sebastian, Naber" gibi şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Sahne performansıyla festival katılımcılarını büyüleyen ünlü sanatçı, gecenin sonunda hayranları tarafından büyük bir coşkuyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: İHA