Uluslararası Brüksel Turizm ve Tatil Fuarı açıldı

06.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:44

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Brüksel Turizm ve Tatil Fuarı kapılarını açtı.

Brüksel'deki Expo Center'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilen fuarda, çok sayıda ülke kendi turistik bölgelerinin tanıtımını yaptı.

Fuarda, yüzlerce tur şirketi ve otel çeşitli tatil seçeneklerini ziyaretçilere sundu.

Yöresel gıda ve içeceklerin de tanıtıldığı fuarda, karavan, çadır ve çeşitli kamp araçlarına ayrı bir bölüm ayrıldı.

Türkiye'den çok sayıda turistik otelin ayrı stant açtığı fuarda, uluslararası tur şirketleri de Türkiye'deki pek çok tatil seçeneğinin tanıtımını yaptı.

Fuardaki Kuşadası standında ziyaretçilere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.

Belçikalıların, tatil tercihlerini belirlemek amacıyla ziyaret ettiği ülkenin en büyük turizm fuarı 9 Şubat'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA