Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda finalistler belli oldu

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda finalistler belli oldu.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda finalistler belli oldu.

WOW Convention Center'da devam turnuvanın yarı finalinde Türk sporculardan, kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, erkekler 63 kiloda Hakan Doğan, 81 kiloda Bayram Malkan ve Mehmet Nadir Ünal ile +91 kiloda Berat Acar, rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda yarın yapılacak final müsabakalarında ilk seans saat 19.00'da, ikinci seans saat 22.00'de başlayacak.

Türk sporcuların mücadele edeceği final müsabakalarının programı şu şekilde:

Kadınlar 51 kilo finali: Buse Naz Çakıroğlu-Hatice Akbaş

Erkekler 63 kilo finali: Hakan Doğan-Javid Chalabiyev (Azerbaycan)

Erkekler 81 kilo finali: Bayram Malkan-Mehmet Nadir Ünal

Erkekler +91 kilo finali: Berat Acar-Mahammad Abdullayev (Azerbaycan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever