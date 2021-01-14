Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, İstanbul'da yapılacak
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Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, İstanbul'da yapılacak

14.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:14
Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, İstanbul'da yapılacak

Türkiye Boks Federasyonu, Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nın 8-12 Mart'ta İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nın 8-12 Mart'ta İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, turnuvanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden boks antrenörleri Erdinç Güleren, Abdülaziz Kılıç ve Zafer Kaya'nın anısına gerçekleştirileceği belirtildi.

Turnuvanın büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorisinde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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