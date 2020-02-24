Uluslararası Bocce Konfederasyonu ile Dünya Etnospor Konfederasyonundan iş birliği anlaşması

24.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:58

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) ile Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

CBI'dan yapılan açıklamaya göre, protokolle her iki organizasyon gelecekte yapılacak faaliyetlerde ortak çalışma yürütebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBI Başkanı Mutlu Türkmen, etnosporun küresel ölçekte güçlü bir kültür ve spor hareketi olarak öne çıktığını belirtti.

Boccenin de antik çağlara uzanan bir geçmişi olduğunu kaydeden Türkmen, "Dünyanın pek çok farklı coğrafyasında geleneksel olarak yaygın bir biçimde oynanan boccenin, etnospor gibi güçlenen bir marka ile daha da yaygınlaşması için bir protokol imzaladık. Bocce oyununu yakından bilen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bizi samimi bir ilgi ile karşıladı. Böylelikle hem biz etnospor bünyesinde kendimizi tanıtmış olacağız hem de yapacağımız etkinliklerde Dünya Etnospor Konfederasyonunu tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA