Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında Bir Büyük Başarı Daha!

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Biyoloji dalında Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencimiz, 18-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Portekiz'in ev sahipliğinde 76 ülkeden 304 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 32.

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Biyoloji dalında Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencimiz, 18-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Portekiz'in ev sahipliğinde 76 ülkeden 304 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 32. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında (IBO 2021-IBO Challenge II) Altın madalya kazandı.

Biyoloji Olimpiyat takımımızdan Tolga ATILIR Altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek, bizlere bu gururu yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre