Uluslararası Bira Günü: Avrupa'da en fazla birayı hangi ülke üretiyor?

Avrupa Birliği'nde geçtiğimiz yıl 39 milyar litre bira üretildi. Kişi başında düşen bira üretimi de 76 litre oldu.

Bunun yanısıra yine geçen yıl alkolsüz olarak sınıflandırılan ve yüzde 0,5 ya da daha az oranda alkol içeren bira üretimi de 1 milyar litreyi aştı. Euronews.com'da Görüntüle