24.10.2019 23:47

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sadece Türk yapımcılara değil, uluslararası başarılı isimlere de belli oranda destek verdiklerini hatırlatarak, "Uluslararası bir marka olarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Feriye'de gerçekleştirilen "Uluslararası Arthouse Stratejisine Dogˆru: Filmler, Sekto¨r ve TRT" başlıklı etkinlikte, TRT'nin uygulamaya koydugˆu "12 Punto TRT Senaryo Günleri" projesi ve sinema alanındaki gelecek vizyonu ele alındı.

Konuşmasında, göreve başlamasından bugüne TRT'de hayata geçirilen projelerin yanı sıra, TRT 2, TRT World, TRT Belgesel ile TRT'nin diğer kanallarıyla ilgili çalışmalara değinen Eren, "Bir kamu yayıncısının temel görevi önce kendi ülkesinin, kendi izleyicisinin beğeneceği ve seveceği işleri yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu yayıncısının temel görevinin her zaman kamu yararına iş yapmak olduğunu hatırlatan Eren, şunları kaydetti:

"Biz ne yaparsak yapalım bir kamu yararı olması lazım. Sonra onu izletebilmek de önemli. O da sizin mesleki başarınızla alakalı. Yaptığımız her işte kamu yararını merkeze aldık, ondan sonra en iyi nasıl izletebiliriz onlara baktık. Herkesin yapmadığı işleri yapmaya kalkıştık. 'Sinema sektörüne, endüstriye nasıl destek olabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?' ona baktık."

Gençlere destek vermenin yollarını aradıklarını ve bu amaçla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Eren, TRT 2'nin sanat filmlerini de yayınlayan bir mecra olduğunu ifade etti.

İlkinde uluslararası jüri başkanlığını Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin başkanı John Bailey'in yaptığı "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ne ilişkin bilgilendirmede bulunan Eren, "Yapmak istediğimiz, Türkiye'deki sanat filmleriyle ilgili kalıcı bir sistem oluşturmak. Bunu da kamu yayıncısı olarak TRT'den başka yapabilecek bir yer yok." açıklamasını yaptı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, dünyanın farklı ülkelerindeki festivallerle iletişim kurmaya devam ettiklerini ve 12 Punto projesi sayesinde, filmleri senaryo aşamasında uluslararası jüriyle birlikte değerlendirmeye başladıklarını anlattı.

"2020'den itibaren daha fazla dijital proje göreceksiniz"

TRT'nin destek verdiği filmlerin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda başarı elde ettiğini ifade eden Eren, "Uluslararası bir marka olarak devam etmek istiyoruz." dedi.

TRT'de uluslararasılaşma ve dijitalleşmenin gelecek dönemde merkeze oturacağını vurgulayan Eren, "TRT'de 2020'den itibaren çok fazla dijital proje göreceksiniz, genç bir ekibimiz var. Aplikasyonlarımız yenilendi." değerlendirmesini yaptı.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nde Türk sinema sektörüne ve uluslararası filmlere destek verildiğini anımsatan Eren, "Sadece Türkiye'de Türk yapımcılara değil, uluslararası başarılı isimlere de belli oranda destek veriyoruz ve uluslararası oyuncu oluyoruz." diye konuştu.

Eren, Arthouse filmlerin dışında belgeselleri de önemsediklerini ve destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, İbrahim Eren'in katılımcıların TRT'ye ve sektöre ilişkin sorularına cevap vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA