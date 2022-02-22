Uluslararası Bilişim Kongresi başarıyla tamamlandı

BATMAN (Bültenler) - 17-19 Şubat 2022 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen Bilişim Festivali, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerin birbirinden farklı etkinliklere katılmasını sağlayan festival, katılımcılardan tam not aldı.

Yerli ve yabancı konuşmacıların seminer verdiği kongre kapsamında 20'den fazla firma açtığı stantlarla ziyaretçilere bilişim hakkında farklı bilgiler verdi.3 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan kongre, bünyesinde barındırdığı Bilişim Fuarı, Bilişim Konferansı, Bilişim Çalıştayı, Sempozyum, Kurslar ve workshoplar ile Türkiye'de konsept olarak alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uluslararası Bilişim Kongresini geniş bir vizyon ile başlatarak ağır bir misyonu tamamladıklarını dile getiren Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Hafzullah İş, bu kongre ile birlikte üniversitemizin ve şehrimizin önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

Kongre ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcıya Batman Üniversitesinin kapılarını açarak onları Batman'da buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi. Alanında ilk olma özelliğini taşıyan Uluslararası Bilişim Kongresi kapsamında ilimizi yurt dışına açma ve tanıtma imkânı bulduklarını anlatan Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu kongre ile birlikte önemli bir çalışmaya imza attık. Akademisyen, öğrenci ve firmaları aynı çatı altında toplayarak tecrübe paylaşımında bulunduk. Alanında uzman isimlerin verdiği seminerlerle çok kıymetli bilgiler edindik. Batman Üniversitesi ve şehrimiz için böylesine önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

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