Uluslararası Bilardo Kompleksi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Katılımıyla Açıldı…

GÖLBAŞI, ANKARA (Bültenler) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine;Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, Hacı Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya,MHP Sakarya Milletvekili ve Meclis Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gölbaşı İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan "Yıllardır hayalini kurduğumuz tesise kavuşuyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce bu projenin taslağını bir kâğıda çizmiştim. Bir sporcu olsam nasıl tesiste oynamak isterim diye hayal etmiştim. Bu projeyi nasıl hayata geçiririm derken Ankara İl Temsilcimiz vasıtası ile başkan adayı iken Ramazan Şimşek ile Ankara il Şampiyonasında buluştuk ve bu tesisin Gölbaşı'na neler getireceğini konuştuk. Başkanımız 'Ben bu tesisi Ankara'mıza kazandırmak için yapacağım' dedi. Gençlik ve Spor Bakanımıza sunmak ikinci aşama oldu. Sayın Bakanımızı uzun zamandır tanıyorum. Türk sporuna faydalı önüne gelecek bütün projeleri hoşgörü ile karşıladığı gibi projemizi yüksek onurları ile karşıladı. Aralık ayında temel atma törenini gerçekleştirdik. Şimdi tesisimizi açıyoruz. Bu tesiste emeği geçen başta 2 değerli insan Dr. Mehmet Kasapoğlu'na ve Gölbaşı Belediyemizin vizyoner ve çalışkan Başkanı Ramazan Şimşek'e sonrasında ise Bünyamin Bozgeyik ve emeği geçenlere çok teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı hak ettiği yere ulaşıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise Gölbaşı'nın değerine değer katacak bir projeyi daha tamamlamanın haklı gururunu yaşadığını dile getirerek "Hem adaylığım sürecinde hem de başkanlığı devraldığımızda Gölbaşı hak ettiği yerde değil demiştik. Şükür ki Gölbaşımız hak ettiği yere gelmeye başladı. Ersan Başkana bu güzel projeye ön ayak olduğu için teşekkür ediyorum. Bu tesisimizde uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak. Dünyada tek olan bir tesisi Gölbaşı'na kazandırdık. Dünya Bilardo şampiyonaları artık burada oynanacak. Diyarbakır'dan Edirne'den Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar Gölbaşımıza geliyor. Buranın ekonomisine katkı sağlıyoruz. Gölbaşı sadece bununla yetinmeyecek. Gölbaşı turizm kenti. 2 gölü ve 5 üniversitesi ile 25 bin öğrencilik potansiyele sahip. Sanayi ve fabrikalarımız ile sanayi kenti, aynı zamanda tarım kenti. Hayvancılıkla uğraşan da bir bölge. Gölbaşı kısacası stratejik bir ilçe. Bu doğrultuda hareket etmeye başladı. Ankara'ya yüzde 2.5 milyon turist geliyor, buradan geçip Ürgüp'e gidiyordu. 25 bin öğrenci burada kalmıyordu. Hamleler yaptık. İlki Üniversiteliler Caddesi projemizdi. 3 ay içinde açacağız. Bir diğer projemiz Tulumtaş Mağaramızdı. Allah nasip ederse 3 4 ay içinde hayata geçireceğiz" dedi.

Hayata geçecek olan diğer projelerden de bahseden Başkan Ramazan Şimşek "Tramvaylarımızı aldık. Üniversiteliler Caddesi projemizi de hayata geçireceğiz. Bireysel dağcılık ve buz pateni salonumuzda bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya tesiste emeği geçenlere teşekkür ederek "Bu kompleksi bizlere armağan eden başta Gençlik ve Spor bakanımız olmak üzere teşekkür ederim. Bir cümle ile bir konun altını çizmekte fayda var. Gölbaşımıza kazandırılan böyle bir uluslararası nitelikli tesisin cumhur ittifakı çalışması olduğunu görmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pandemi sonrası dünyada yaşanan krizleri dikkate aldığımızda Türkiye'nin pandemi dönemini dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar iyi yönettiğini ekonomiyi de iyi idare ettiğini ifade etmek istiyorum."

Gençlerimizin önünü açacağız

Gençlerimiz spor geleceğimiz ve Ankara'nın geleceği için büyük bir projenin kazandırıldığını gözlemliyoruz diyen Bakan Mehmet Kasapoğlu ise "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu tesis önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak. Gençlerimiz için önemli vesilelere faydalı olacak. Ankara başkentimizin tüm ilçelerine hizmet etmek bu hizmeti paydaş olarak gördüğümüz belediyelerimiz ile yapmak büyük güç birliği. Ankara'da açılan tesisleri aktararak halkımızı milletimizi gençlerimizi eserle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Birer birer ektiğimiz tohumlarımız meyve vermeye başladı. Türkiye'nin dört bir yerinde olduğu gibi tesisleşme hamlelerimize devam edip açılışları gerçekleştirirken yeni hedefler koymaya da devam edeceğiz. Bu aziz millet her şeyin en iyisine layık. Bizler tıpkı bugün olduğu gibi el ele gönül gönüle vereceğiz. Miletimize hizmet yolunda eserlerimizin önünü ve gençlerimizin önünü açacağız. Bundan sonra da gençlerimiz sporcularımız aziz milletimiz için hiçbir hizmetten geri kalmayacağız" dedi.

Gölbaşı'na spor vadisi

Uluslararası Bilardo Kompleksi sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından sporculara ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekleyen Kasapoğlu "Bir spor vadisi içindeyiz. Gölbaşımız buz pateninden tırmanma futbola kadar pek çok branşı barındıran tesis bilardo organizasyonlarının ihtiyaç duyduğu 2 bin kapalı 500 metrekare açık alanı ile çok özel yere sahip. Bu tesisi Ankara'ya ve Gölbaşına kazandırmak bizler için onur. Bilardo olimpik olma yolunda ilerliyor. Buradan yetişecek sporcular bundan sonraki sürçte ülkemizi ay yıldızımızı en güçlü şekilde temsil edecektir. Bu güzide tesislerin Başta Gölbaşı olmak üzere aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet