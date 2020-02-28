Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı (ITB) korona virüsü nedeniyle iptal edildi

28.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:29

Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı (ITB) korona virüsü nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.



Bu yıl 54.'sü düzenlenmesi planlanan Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı (ITB), korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildi. Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, fuarın iptal edildiğini duyurduğu açıklamada, "Aldığımız karar ne kadar acı verici olsa da aynı zamanda tek doğru karar ve sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Konuklarının güvenliği ve sağlığı turizm sektörünün için en büyük öncelik olmuştur. Gelecekte de seyahat özgürlüğünü sağlamak için, insanların ve şirketlerin çıkarına yönelik birincil hedef, korona virüsünün hızlı bir şekilde korunmaları olmalıdır. Dünyanın en büyük seyahat fuarı ITB'nin iptali, endüstri için zor ve ekonomik bir kesintiyi temsil ediyor, ancak şartlar altında, virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için gerekli bir önlemdir" ifadelerini kullandı.



Dünyanın en büyük turizm sektör temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı'nın (ITB) 4-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. - BERLİN

Kaynak: İHA