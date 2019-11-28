Uluslararası Belediye Forumu 2019 sona erdi

28.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:32

Divan Otel'de İki gün boyunca süren forumda, gerçekleştirilen panellerle yerel yönetimlerin göçler karşısında yaşanan sıkıntılara neşter vuruldu, çözüm önerileri raporlaştı. Belediye başkanlarının katıldığı "Göç ve Yerinden Edilmeye Yanıt Olarak Yönetişim ve Kapsayıcı Planlama Yoluyla SKA'ların Yerelleştirilmesi" panelde, göç ve yerinden edilme bağlamında, yerel ortaklar SKA'ların gerçekleştirilmesini nasıl sağlayabilirler ve şeffaflık, yerel hizmet sunumu ve adli yardıma erişim gibi konulara ilişkin hedefleri nasıl yerelleştirebilirler? Yerel yönetişimin göçmenler ve mülteciler de dahil olmak üzere toplumun tüm katmanlarını kapsaması nasıl sağlanabilir? Katılım yaklaşımının yerel düzeydeki mülteci ve göç yanıtlarına daha fazla katkı sağlamasının önündeki engeller nelerdir? Soruların yanıtı arandı. Panelist olarak, UCLG Program Direktörü Mohamed Boussraoui, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sevilla Villamanrique de la Condesa Belediye Başkanı Susana Garrido Gandullo, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Birim Başkanı Cecile Riallant'la Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı Mohamad Saadieh katıldı.

"Şehir Ağları ve İşbirlikleri: Yerel Yanıtlardaki Başarı Öykülerini Yinelemek ve Yaygınlaştırmak İçin Neler Yapılmalı" konulu panelde, şehir düzeyinde işlevsel iletişim ve işbirliği ağları kurmayı başarmış belediyelerin başarı öykülerine odaklanıldı. Panel, bu ağların daha yenilikçi, etkili ve kapsayıcı yerel yanıtlar sağlayacak şekilde nasıl yinelenebileceği, yaygınlaştırılabileceği ve diğer göç ve kalkınma bağlamlarını kapsayacak şekilde genişletilebileceği konularına değindi.

Panelde, UNDP Kolombiya Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Dalia Rosa Delgado Burbano, Serbia Sombor Belediye Başkanı Dušanka Golubovic, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, SAWA for Development and Aid Kurucu & Direktör Rouba Mhaissen'le Gazeteci ve TRT World Haber Sunucusu Maria Ramos konuştu.

"Belediyeler İçin İş Yaratımı ve Sürdürülebilir Geçim Kaynakları Bağlamında Özel Sektör Ortaklıklarının Önemi"nin tartışıldığı panelde; yerel ortaklar, göçmenler, mülteciler ve aynı zamanda ev sahibi topluluklar için nasıl kayıtlı iş imkanları yaratabilir ve/veya var olan imkanları arttırabilirler? Bu sürecin desteklenmesi için özel sektörle ortaklık modellerine ilişkin iyi uygulama örnekleri nelerdir? Çevrimiçi platformlar gibi yeni teknolojilerin ekonomik fırsatları teşvik etmedeki rolü nedir? soruları yanıtlandı. Oturuma, Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği Başkanı (SIAD) Khaled Bablli, TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu, Genel Koordinatör Yardımcısı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) yetkilisi Ayşegül Yalçın Eriş, Bosna Hersek Bihac Belediye Başkanı Šuhret Fazlic, Avustralya Sürdürülebilir Finans İnisiyatifi ve Politika ve Savunuculuk Başkanı Gordon Noble, Bulgaristan Vitosha Belediye Başkanı Teodor Petkov ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.

"Güvenli Bölgeler Olarak Şehirler: Güvenli Çevrelerin Sağlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü"nün ele alındığı panelde ise, göçmenler ve mültecileri sürdürülebilir bir şekilde belediyenin sosyal koruma programlarına nasıl entegre edebilirler, ev sahibi topluluklar ile yaşanabilecek gerilimlerden nasıl kaçınabilirler ve yerinden edilmiş toplulukların yerel çevreye sağladığı olumlu katkıların sergilenmesi için neler yapabilirler? Sorusu masaya yatırıldı.Panele, WALD Akademi Direktörü Hülya Alper, Knox Şehir Konseyi Genel Müdürü Tony Doyle, Avustralya İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Kenan Gültürk, Araştırmacı Antropolog Şenay Özden, SKL International RESLOG Türkiye Projesi Sinan Özden, Sırbistan Pirot Belediye Başkan Yardımcısı Bojan Randjelovic, Yarının Kadınları Komitesi Temsilcisi Gayed Sened, Japonya Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı Shoichiro Suzuki konuşmacı olarak katıldı.

Forumun sonunda, Gaziantep Bildirgesi 2019 kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, güvenli, düzgün ve düzenli göç için küresel sözleşmeyi onaylayan belediyelerin ve şehirlerin rolü tanınacak. Yerel müdahalelerde başarı öykülerinin çoğaltılmasını ve ölçeklenmesini destekleyen şehir içi ağlar güçlendirilecek. Belediye düzeyinde kamu-özel alanlarında iş yaratma girişimleri de dahil olmak üzere yerel düzeyde özel sektörle iş yaratma ve ortaklık kurma, mülteci ve göçmenlerin potansiyelleri ekonomik büyüme faktörü olarak değerlendirilecek. Bildiride, yeni teknolojiler, inovasyon ve veri yönetimi gibi 9 ana başlıkta kilit görev belirtilerek mülteci ve göçmen konusunda başarı kazanılacağını deklare edildi.

Kaynak: Bültenler