Bursa Uluslararası Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), 43 ülkeden gelen bine yakın yabancı iş adamını ağırlıyor.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar yoğun ilgi görüyor.



Sonbahar-kış koleksiyonlarını görücüye çıkaran 100'den fazla firmanın stant açtığı fuarda, Ticari Safari Projesi kapsamında, Rusya, İran, Irak, Ukrayna, Cezayir, İngiltere, Fransa ve Polonya başta olmak üzere 43 ülkeden bine yakın iş adamı, yeni kreasyonları inceleyerek, ilk siparişlerini verdi.



Fuara Rusya'dan katılan Tattiana Pavlova, Bursa'nın ürünlerine hayran kaldığını söyledi.



Pavlova, ilk kez Bursa'ya geldiğini belirterek, "Buradaki ürün kalitesiyle tasarım çeşitliliği, dünyada çok az sayıda ülkede var. Ocak ayında düzenlenecek Junioshow Fuarı'na da mutlaka geleceğim. Burada birçok firmayla görüştüm. Çok sayıda sipariş verdim. Daha önce Çin ile ticaret yapıyordum. Çin ürünleri, Türkiye'deki ürünler kadar kaliteli değil. Bundan sonra Çin ürünleri yerine Bursa ürünlerini tercih edeceğim." dedi.



Kazakistan'dan gelen Lidiya Ausheva da fuara her yıl katıldığını ifade etti. Ausheva, "Bursa ürünlerine hayran kalmamak elde değil. Her sene birbirinden güzel modeller ve tasarımlar üretiliyor. Biz farklı ülkelerden de ürünler aldık ama özellikle Bursa'nın ürünlerinin kalitesi bambaşka. Özellikle bebek kıyafetlerindeki kalite tartışılamaz. Kazakistan'daki müşterilerimiz de Bursa ürünlerini tercih ediyor. Siparişlerimizi verdik. Ülkemize memnun olarak dönüyoruz." diye konuştu.



Dubaili iş adamı Hamed Akbar Sahranavrad da daha önce Asya ülkelerinden ürün aldığını, Bursa ürünlerinin bu kadar kaliteli olduğunu bilmediğini söyledi.



Junioshow Fuarı, 8 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.