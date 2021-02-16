Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaret
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Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaret

16.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:38
Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaret

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'u ziyaret etti.

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'u ziyaret etti.

Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, Genel Sekreter Dr. Yaşar Okur, Başkan Yardımcısı Hasan Kaya'nın katıldığı ziyarette, Filyos Serbest Bölgesiyle ilgili yatırımlar ve ulaşım hizmetleri konusunda istişarelerde bulunuldu.

Heyet ayrıca bölgeye ilişkin talepler ile soru ve önerileri içeren dilekçeyi de Baştor'a iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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