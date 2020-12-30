Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden ziyaret
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Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden ziyaret

30.12.2020 08:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:18
Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden ziyaret

Çankırı, Bolu, Karabük, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu il derneklerinden oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çankırı, Bolu, Karabük, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu il derneklerinden oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Tuncay Gençer, Genel Sekreter Dr. Yaşar Okur, genel başkan yardımcıları Hasan Kaya ve Aydın Öksüz'ün katıldığı ziyarette, nüfus ve vatandaşlık gibi bazı kurumların kritik öneme sahip olduğu ve bu kurumlara sahip çıkılması gerektiği vurgulandı.

Bölgenin yatırımlardan yeterince pay alamadığı için göç problemi ile karşı karşıya kaldığı da ele alınan görüşmede, "İnsanımızın çok naif, birikimli ve devletine bağlı bir yapıda olmasına rağmen karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamadığı" belirtildi.

Tersine göç için nasıl bir yol izlenmesi konusunda fikir teatisinde bulunulan toplantının sonunda Aygöl'e, Gençer, bölgenin geleneksel ürünlerinden Aynurabla manda yoğurdunu, Okur, "Büyükşehir Belediye Yöneticilerinin Algısıyla İller Bankası'nın Yeniden Yapılandırılması" isimli doktora tezinin yayımlanmış kitap baskısını, Kaya ise "15 Temmuz Destanı" isimli şiirini hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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