Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı.

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı.

Birlikten yapılan açıklamada, "gece yarısı bildirisi" tarzında ve eski darbeleri çağrıştıran şekilde hazırlanan bildirinin, düşmanları sevindirecek bir açıklama olduğu belirtildi.

Gelecek nesillere bırakılacak en güzel hediyenin, vatan millet sevgisi ile birlik ve beraberliğin verdiği güçle her alanda gelişmiş ülkelerin önüne geçmek olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin imajını zedelemeye kimsenin hakkı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, millet iradesine darbe iması taşıdığına kanaat getirilen, medeniyet kökleriyle bağlantısı olmayan, kendince siyasetten rol devşiren bu anlayışa şiddetle karşı olunduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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