Uluslararası "Bataklık" operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uluslararası "Bataklık" operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı

Uluslararası "Bataklık" operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı Dokuz ülkeyi kapsayan uluslar arası operasyonda, ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören'in de yakalandığı bildirildi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak adlandırılan 'Bataklık'...

30.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:58

Uluslararası "Bataklık" operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı

Dokuz ülkeyi kapsayan uluslar arası operasyonda, ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören'in de yakalandığı bildirildi

İSTANBUL - Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak adlandırılan 'Bataklık' operasyonda uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Hollanda makamlarınca aranan Çetin Gören İstanbul'da yakalandı. Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurmuş, "Bataklık" adı verilen ve 9 ülke iş birliğiyle düzenlenen operasyonda 70 milyon liraya yakın paraya da el konulmuştu.

Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador, Peru ve Türkiye'de ayağında İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul'da 54 adrese ve 10 iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, kırmızı bülten ile aranan suç örgütü elebaşı Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu toplam 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; banyo duşakabin sandığında ve koliler içindeki gizli bölmelerde çok miktarda dolar, Euro, İngiliz sterlini, altın ile bol miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında söz konusu örgüt mensuplarına ait 20 lüks araca da el konulduğu duyuruldu.

Öte yandan söz konusu operasyona ilişkin polis kamerasından görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde özel harekat polisleri adreslere baskın düzenliyor. Gizli bölmelerden ve duşakbin sandığından balya halinde dolar ve euro çıkıyor.

Uluslararası 'Bataklık' operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi Haber
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce Haber
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi Haber
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Seda Sayan Buse Varol Kenan Doğulu
Spor Falcao İrfan Buz Adem Büyük Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lut Kavmi Hamza Salih Carl Reiner İkranur Tirsi
Şu an buradasınız: Uluslararası "Bataklık" operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 17:39:02. #1.14#
title