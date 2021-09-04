Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri başladı
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Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri başladı

Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri'nde ilk gün geride kaldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri'nde ilk gün geride kaldı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre seminer, TBF Akademi Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın açılış konuşmasını yaptığı seminerin ilk gününde alanında uzman yöneticiler Alper Yılmaz "Basketbol kulüplerinde strateji uygulama", Paulius Motiejunas "Spor organizasyonlarında gelir yaratma modelleri" ve Tolga Öngören "Türk basketbol kulüplerinde yönetim modelleri ve güncel uygulama örnekleri" konularını ele aldı.

TBF önderliğinde, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) iş birliği ile düzenlenen seminerin ikinci gününde yarın Maurizio Gherardini "Basketbolda ekip yönetimi", Bryan Strauss "NBA şampiyonunun saha içi kimliğiyle stratejik değer yaratma" ve Geoff Wilson "Stratejik planlama, kulüpler için sponsorluk modeli oluşturma planlama ve taraftar etkileşim örnekleri" konularını işleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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