Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların...
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.
12.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:48
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.
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Kaynak: AA