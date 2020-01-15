Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama

15.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:48

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasına sert tepki göstererek, "AA ve kurum mensubu gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisini basarak 1'i Türk, 3'ü Mısırlı 4 gazeteciyi gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınma nedenlerinin bilinmediği ve hali hazırda AA çalışanlarının nerede tutulduğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunulmadığı bildirildi.

- "Gazetecileri derhal serbest bırakın"

Açıklamada sözlerine yer verilen IPI'nın Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, Mısır polisinin tutumuna ilişkin "Uluslararası Basın Enstitüsü, Anadolu Ajansı ve gazetecilerine yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Prasad ayrıca, "Kahire yönetimi 4 gazeteciyi derhal serbest bırakarak gözaltına alma nedenini de açıklamalıdır." çağrısında bulundu.

Türk Dışişleri Bakanlığının Mısır'a gösterdiği tepkiye yer verilen açıklamada, Mısır'ın 2014'ten itibaren basına yoğun baskı uyguladığı, halihazırda 61 gazetecinin Mısır hapishanelerinde tutulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA