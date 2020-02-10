: Uluslararası başarılar eskrime ilgiyi artırdı

10.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:25

Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarıların eskrime olan ilgiyi artırdığını bildirdi.

Portakal, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen eskrim turnuvasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimde 2000'li yıllarda yok denecek kadar az sporcunun olduğunu söyledi.

O dönem sporcuların alt klasmanlarda mücadele ettiğine değinen Portakal, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ndeki çalışmalarla eskrimde önemli başarılar elde edilmeye başlandığını belirtti.

Üst seviye sporculara sahip olduklarını anlatan Portakal, "Artık olimpiyatları, Avrupa şampiyonalarını kovalıyoruz. Yani daha önce hayal bile edemediğimiz başarıların peşinden koşuyoruz." dedi.

Portakal, eskrimdeki kılıç branşının ata sporu olarak algılandığını belirterek, "Uluslararası şampiyonalarda gelen başarılar eskrime olan ilgiyi artırıyor. Elimizdeki verilere göre 2007 yılında sadece 240 aktif sporcunun ilgilendiği eskrimde şu an 5 bini aktif 15 bin lisanslı sporcumuz var. Sporun medyadaki görünürlüğü de arttı. Avrupa ve dünya şampiyonları çıkartmamız, olimpiyat oyunlarına katılmamız Türk eskrimi için bir dönüm noktası oldu. Sporcu sayımız bu başarılar sayesinde her geçen gün artmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Türkiye'de 50 ilde 88 kulüpte eskrim sporu yapılıyor"

Eskrim sporcularının kullandığı kıyafetlerin özel olduğunu vurgulayan Portakal, bu nedenle branşın en az yaralanmanın meydana geldiği sporlardan olduğunu ifade etti.

Eskrimin kamuoyunda algılandığı gibi pahalı bir spor olmadığına dikkati çeken Portakal, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 50 ilde 88 kulüpte eskrim sporu yapılıyor. Çocuklarımız bu kulüpler sayesinde eskrimle tanışabilirler. Zaten başlangıçta herhangi bir malzeme almalarına gerek olmadan kulüp imkanlarıyla müsabakalara katılabilirler, antrenman yapabilirler. Ama sonrasında devam edecek olan sporcularımız aldıkları malzemeleri en az iki yıl boyunca kullanabiliyorlar. Aslında bu anlamda bakıldığı zaman başlangıçta maliyetli gözükse de zamana yaydığınız zaman çok fazla bir maliyeti olmayan bir spor."

Kaynak: AA

Haber Videosu