Uluslararası Balkan Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

12.10.2019 12:54

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İBU tarafından Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem imzasıyla harekata destek ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası Balkan Üniversitesi olarak anavatan Türkiye'nin terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'a karşı kendi sınırlarına yönelik tehdit ve saldırıları engellemek için meşru hakkı olan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

PKK/YPG-PYD ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye sayısız saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda birçok masun sivilin hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu noktada, anavatanımız Türkiye'nin 82 milyon vatandaşının can güvenliğini sağlamak istemesini anlıyor ve Balkan halkları olarak Türkiye'nin yanında yer aldığımızı belirtmek istiyorum. Barış Pınarı Harekatı, anavatanımız Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir zaruriyet olmakla beraber, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik bir adımdır. Suriye topraklarının çok büyük bir kısmını işgal etmiş olan yukarıda belirtmiş olduğumuz terör örgütlerinin de bu harekatla bölgeden temizlenmesi amaçlanmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin, barışı bölgede daimi hale getirmek için sadece kendi topraklarında değil, komşu ülkelerde de büyük fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiklerini görmekten büyük gurur duyuyorum."

Zora düşmüş mazlum coğrafyaların hamisi olarak nitelendirilen Türkiye ve Türk halkının büyük bir kadirşinaslık örneği göstererek 3.6 milyondan fazla Suriyeliye ensar olduğu vurgulanan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'nin Suriyeli mültecileri terörden arındırdığı ve arındıracağı bölgelere kendi vatanlarına güvenli bir şekilde yerleştirmek istemesi; Türkiye'nin kardeş halklar için ne denli cefakarca hareket edebileceğinin en büyük göstergesidir. Bu ulvi tutumu dahi Barış Pınarı Harekatı'nın meşru olduğunu göstermektedir." denildi.

Açıklamada, "Millet iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Bu vesile ile gazilerimize Allah'tan şifa diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA