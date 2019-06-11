Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

IBU'nun kampüsünde düzenlenen törenine Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademoski, siyasi parti liderleri, ülkedeki diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Başbakan Zaev, burada yaptığı konuşmada, IBU'nun ülkenin eğitim sisteminde ciddi bir aktör olduğunu belirterek, "Uluslararası Balkan Üniversitesi ülkemiz ile Balkan ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasında iş birliği köprüsü teşkil ediyor." dedi.

Üniversitenin en modern eğitim, bilim ve araştırma koşullarına sahip yeni bir kampüse yatırım yapma kararıyla Kuzey Makedonya'da yatırım yapmanın akıllı bir karar olduğunu kanıtladığını ifade eden Zaev, IBU'nun akademik ve öğrenci yapısının farklı millet, din ve kültürden olması nedeniyle kelimenin tam anlamıyla uluslararası bir üniversite olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kara da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde kurulan üniversitenin Kuzey Makedonya ve Balkanların geleceğine ışık tutacağını, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü bağları daha da sağlamlaştıracağını söyledi.

Ademoski de törene katılımlarından dolayı Başbakan Zaev'e teşekkürlerini ifade ederek, başbakanın liderliği ve vizyonu ile Kuzey Makedonya'yı NATO ve Avrupa Birliğine doğru götürdüğünü dile getirdi.

IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise IBU'nun Şangay Üniversiteler Sıralamasında eğitim alanında Kuzey Makedonya'nın en iyi üniversitesi seçildiğini anımsattı.

Türk girişimciler tarafından 2006'da kurulan IBU, ilk mezunlarını 2011'de vermişti.

Kaynak: AA