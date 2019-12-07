07.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:28

Samsun Mübadele Derneğince düzenlenen "Uluslararası Balkan Tarih Kongresi"nin 13'üncüsü Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde gerçekleştirdi.



Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samsun Mübadele Derneği ile Vizyon Üniversitesi iş birliğinde Gostivar kentinde yapılan kongreye 5 ülkeden 30 bilim insanı katılarak bildiri sundu.

Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık, kongrenin açılışında, geçen ay Samsun'da düzenlenen kongrenin ikinci ayağının Gostivar kentinde yapıldığını belirterek, "Artık iyice kurumsallaşan Balkan Tarih Kongreleri, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Balkan ülkelerinin ortak tarihlerine ışık tutuyor. Geçmişte yaşanan acı ve tatlı olayları bilim süzgecinden geçirip barış ve refah içinde ortak bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ise Türkiye'nin güçlü sivil toplum örgütlerinden olan Samsun Mübadele Derneğinin yaptığı çalışmaları yararlı bulduklarını vurguladı.

Kuzey Makedonya hükümetinin Devlet Bakanı Elvin Hasan da Türkiye'nin kurulduğu günden beri Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin büyüyüp gelişmesi için çok büyük destek sağladığını ve desteğine devam etiğini dile getirerek, "Ülkedeki Türk ve Müslüman toplumlar, başta Türkler olmak üzere bu desteğin sürmesi için köprü görevi üstlenmekten mutluyuz." ifadesini kullandı.

Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ise Balkanlarda Türk varlığının sürmesi için Türkçe'nin yaşatılması gerektiğinin altını çizdi.

Kongrenin Samsun ve Gostivar etaplarında sunulan yetmiş bildirinin akademik kriterlere uygun olarak kitaplaştırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA