Uluslararası Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin bulunduğu Bağdat Havalimanı civarına 3 adet roketin düştüğü aktarılırken Irak basınında yer alan haberde ise 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Bağdat Havalimanı'nı hedef alan 8 roketten 5 tanesinin havalimanı dışına düştüğünü belirten açıklama, 3 roketin de havalimanın çevresine düştüğünü bildirdi.

Havalimanına düşen 3 roketin, Kerh Cezaevi, Terörle Mücadele Birimleri Akademisi ve Acil Müdahale Birliği yakınlarına düştüğünü aktaran açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada; olay yerinde araştırma yapan güvenlik güçlerinin bölgede fırlatılmamış 10 adet roket bulduğu belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı