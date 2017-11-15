Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı Kapılarını Açtı

Ayakkabı yan sanayi sektörü oyuncularını 58'inci kez bir araya getiren Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) kapılarını açtı.



CNR EXPO'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Ömer Kadir Arpacı, fuarın CNR EXPO Yeşilköy'de 18 Kasım'a kadar devam edeceği bilgisini verdi.



Ayakkabı imalatındaki artışların sektöre olan ilgiyi artırdığını aktaran Arpacı, "Buna bağlı olarak AYSAF'a olan katılımcı firmamızda yüzde 20 artış olurken, metrekaremizi de 60 bine çıkardık. Fuarda aynı zamanda bu yıl yabancı ziyaretçi rekoru da kırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Ayakkabı yan sanayi sektörünün katkısı 800 milyon dolar olacak"



Arpacı, ithalata konulan ek vergilerden kaynaklı sektörün büyüme hızının oldukça arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Ayakkabı ihracatımız ilk defa deri ve deri mamulleri grubunda yarıdan fazla bir oranı teşkil etti. 2017'de ayakkabıda hedeflenen 1 milyar dolarlık ihracata, ayakkabı yan sanayi sektörünün katkısı 800 milyon dolar olacak. Ayakkabı yan sanayinin vitrini olan AYSAF fuarı sektörün ihracatının artırılmasında büyük rol oynuyor. Fuarımıza özellikle Rusya'dan yoğun bir katılım bekliyoruz. Rusya ile olan ilişkilerimiz eski haline dönmek üzere. Şu anda 80-90 milyon dolar Rusya'ya ihracatımız var. Bu rakamı yakın bir zamanda fuarımızın da katkısı ile 160 milyon dolarların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."



CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de fuarı 450'nin üzerinde yerli ve yabancı firmanın katılımı ve 12 bin ziyaretçi hedefi ile düzenlediklerini aktararak, "Dört gün boyunca devam edece fuarımıza, Türkiye'nin dört bir yanından ayakkabı üretimi yapan binin üzerinde firma tedariklerini sağlamak amacıyla katılım gösterecek. Ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren firmaların katılımı ile organize ettiğimiz fuarımızda, Ziylan, Modaş, Elit Makine, A-C Makine, Fatih Ökçe, Besa Suni Deri, Politeks Suni Deri, Flokser Tekstili, 3Gen Taban, Mader, Uyguner Deri ve Cihan Deri öne çıkan markalar arasında yer alıyor." bilgisini verdi.



2018-19 sonbahar-kış moda ve trendleri sergileniyor



Verilen bilgiye göre, kendi kulvarında Avrupa'nın ikinci büyük fuarı olan AYSAF'ta ayakkabı yan sanayinde gelecek yılın sonbahar-kış moda ve trendleri belirlenecek. Fuarda ayakkabı ve çanta tasarımı okullarından İtalyan ARS SUTORIA desteğiyle kurulan AYSAD Trend Alanı'na ilgi büyük oldu.



Disrupted, On The Move ve Grotesque konseptinden oluşan alanda 2018-19 sonbahar-kış moda ve trendlerinin görselleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fuar, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV), AYSAD iş birliğinde ve KOSGEB desteği ile organize ediliyor.



Taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri-suni deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünlerin sergilendiği fuar, 12 bin ziyaretçi hedefi ile düzenleniyor.