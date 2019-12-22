22.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:51

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda üçüncü olan Furkan Arda dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Kapaklı ilçesinde yaşayan Arda, Uluslararası Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı herkese dinletmek istediğini söyledi.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da üçüncü olduğunu aktaran Arda, "Muay Thai branşında da müsabakalara çıkmaya başladım. İlk başta uluslararası turnuvada üçüncü oldum. 2019 yılında düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında 52 kiloda birinci oldum. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda milli takım sporcusu olarak mücadele ettim ve üçüncü oldum." dedi.

Arda sporcuların daha fazla destek görmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Turnuvalara ailelerimizin destekleriyle, borçlanarak gittik. Kapaklı'nın sporcularıyız. Kapaklı'da destekleyen yok. Kapaklı'nın adını uluslararası arenalarda en iyi şekilde duyurmaya devam ediyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonasında İstiklal Marşımızı en yüksek sesle okumak ve bayrağımızı göndere çektirmek. Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz, destek bekliyoruz."

Antrenör Arif Değirmenci de sporculara daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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