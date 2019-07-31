Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da başladı.

Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleştirilen açılış seremonisine, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, federasyon yetkilileri ile organizasyonda mücadele edecek sporcular ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan video izletildi.

15 Temmuz şehitleri anısına yapılan şampiyonada, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sanda ve taolu branşlarında yapılacak müsabakalarda 11 ülkeden yaklaşık 575 sporcu yarışacak.

Başkan Akıncı, programda yaptığı konuşmada, federasyon olarak bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirterek, katılımlarından dolayı bütün sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür etti.

Sporculara öğütler veren Akıncı, "Ahlak, yaşam, yaşantı ve örnek davranışlar bizim çok önemlidir. Değerli sporcular doğruluktan ve düzgünlükten sakın ayrılmayın. Sporcu kendine iyi bakar ve daima birinci olmak için çalışır. Sizin birinciliğiniz bizim için de çok önemlidir. Değerli kardeşlerim Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıracak olanlar sizlersiniz."ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, erkek ve kızlardan oluşan wushu takımı bir gösteri sergiledi.

Kaynak: AA