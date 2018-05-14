Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, nükleer enerjinin temiz enerji üretimi alanında önemli bir kaynak olduğunu belirterek, "Bu yönüyle nükleer enerji, çevreci enerji üretiminin en önemli ve vazgeçilmez parçalarından biridir." dedi.

Lihaçev, Rusya'nın Soçi' kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Atomexpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı"nda yaptığı konuşmada, forumun, nükleer enerjiye olan ilginin sürekli arttığını bir göstergesi olduğunu söyledi.

Atomexpo'nun en önemli amaçlarından birinin dünya nükleer enerji sektöründe kabiliyet ve yetkinliğin geliştirilmesi olduğuna işaret eden Lihaçev, etkinliğe bu yıl 66 ülkeden temsilcinin katıldığını ifade etti.

Lihaçev, 40'tan fazla uluslararası heyetin de fuara katıldığını dile getirerek, "Bu yıl 10'uncusu düzenlenen forumun ana teması 'Küresel Ortaklık - Ortak Başarı'. Bu tamamen doğru bir tema. Çünkü iş birliği, uzun vadeli ortaklık ilişkilerinin kurulması hepimizin gelişmesine ve birlikte ilerlememize olanak sağlıyor. Ayrıca nükleer enerji, yeşil enerji üretimine katkı sağlıyor. Bu yönüyle nükleer enerji, çevreci enerji üretiminin en önemli ve vazgeçilmez parçalarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

"UAEA nükleer enerjiyi destekliyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano da Rusya'nın küresel nükleer enerjideki rolünün önemine işaret ederek, "Rusya'da nükleer enerji sektörünün geliştiğine ve yeni enerji ünitelerinin inşa edildiğine şahit oldum. UAEA olarak biz nükleer enerjiyi, özellikle de nükleer enerjiye yeni katılacak olan ülkeleri destekliyoruz. Bunun için de bu etkinliğe destek veriyoruz." dedi.

Dünya Nükleer Derneği Genel Müdürü Agneta Rising ise dünya genelinde nükleer enerji santrallerinin inşasının devam ettiğini ifade ederek, 2015-2018 arasında nükleer üretime dayalı 55 gigavat kapasiteli elektriğin şebekeye bağlandığını ve nükleer enerji üretiminin yüzde 15 arttığını kaydetti.

Rising, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir bir gelişme için bütün paydaşların nükleer enerji alanında ortak hareket etmesi gerektinin altını çizdi.

Nükleer enerji alanındaki yeni gelişmeler ve ortaklıkların değerlendirileceği forum, 3 gün sürecek.