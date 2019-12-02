Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında Arjantinli Grossi dönemi

02.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:12

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yeni başkanı Arjantinli diplomat Rafael Mariano Grossi yemin ederek görevine başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da özel gündemle toplanan UAEA Genel Kurulunda Grossi, ajans üyesi 171 ülkenin çoğunluğunun onayıyla yeni başkan oldu.

Ajansın altıncı başkanı olarak göreve gelen Grossi, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, UAEA'nın benzersiz sorumluluklar üstlenen önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, ajansın potansiyelinin tam anlamıyla kullanılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Grossi, kurumun çalışma alanlarının çok yönlü olduğunu belirterek, "Çalışma alanlarımız, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi başta olmak üzere, tıp, tarım, enerji, iklim değişikliği gibi çok çeşitli alanı kapsıyor. UAEA'nın faaliyetleri tüm üye devletler ve herkes için önemlidir." diye konuştu.

İspanya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) da katılacağını kaydeden Grossi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunun dünya geleceği açısından çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Grossi, UAEA'nın başında 4 yıl görev yapacak.

Kaynak: AA