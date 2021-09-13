Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı
AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin öncülüğünde, başta İran'ın nükleer faaliyetleri olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin öncülüğünde, başta İran'ın nükleer faaliyetleri olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.