Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı - Haberler
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin öncülüğünde, başta İran'ın nükleer faaliyetleri olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin öncülüğünde, başta İran'ın nükleer faaliyetleri olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı
AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı - Haberler
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